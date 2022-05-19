Ветеран ЦСКА назвал уход Гбамена большой потерей для клуба

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Жан-Филипп Гбамен покинет стан армейцев по окончании сезона.

«Все четверо легионеров, которых ЦСКА взял после зимы, хорошо поначалу играли, матчей 5, но потом произошел резкий спад. Что касается конкретно Гбамена, он очень интересный игрок, но если он не будет полностью выкладываться на поле, то это ноль, а он не хочет, я это уже почувствовал и вижу. Он уже что-то задумал, ему не вольготно играть в команде, он перестал двигаться на футбольном поле, выкладываться. Ну а как сейчас его заставишь?» — сказал Пономарев «СЭ».

Владимир Пономарев считает, что легионеры начали себя беречь, поэтому и не выкладываются на футбольном поле.

«Конечно, Гбамен — большая потеря для ЦСКА, потому что он неплохой игрок, но с ним нужно работать. Все игроки стали какие-то нервные, с претензией. Раньше было проще. Заболел зубик у Фукса, видите ли, он не играет, у другого спина потянута — что ж вы там делаете? Они стали себя беречь, а мы себя не берегли, потому что играли как в последний раз каждый матч», — добавил Пономарев.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, с 26-летним иуварийцем завершается арендное соглашение. 26-летний футболист из Кот-д'Ивуара перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды 21 февраля 2021 года.