Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 17:51

В ЦСКА объяснили, почему клуб на время отзаявил полузащитника Максима Мухина

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему московский клуб отзаявил полузащитника Максима Мухина из РПЛ.

«Это технический перенос футболиста из одного списка в другой, который невозможно провести без «отзаявки». Дело в том, что по регламенту Кубка России на поле могут находиться одновременно не более 5 футболистов не из списка 3A. У ЦСКА в списке 3A заявлены в настоящий момент 18 футболистов при 7 свободных слотах. При этом в списке 3B, например, очевидные игроки первой команды Мухин и Яковлев. Поэтому за счет технического переноса футболистов из одного списка в другой у тренерского штаба появляется больше возможностей по формированию состава на кубковые матчи», — рассказал Брейдо «СЭ».

20-летний хавбек был сначала исключен из заявки клуба, но в скором времени вновь включен в заявку команды на сезон РПЛ.

В этом сезоне Мухин провел в РПЛ 7 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
45
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»
Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»
Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»
Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости
«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»
Осипенко: «В чем секрет этого «Ростова»? Да нет секрета, каждый работает на тренировках»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Главный тренер «Амкала» Денис Зубко покинул свой пост
В «Спартаке» не имеют претензий по календарю Кубка России
Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из чата»
Основатель «Амкала» поделился мнением, на каком основании медийные клубы могут участвовать в Кубке России
Состоялась жеребьевка 3-го раунда Пути регионов Кубка России: «Амкал» примет «Звезду» на своем поле
Источник: Карасев и Москалев заработали больше всех российских арбитров этим летом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА снова внес полузащитника Мухина в заявку на сезон

РПЛ представила новый официальный мяч чемпионата
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости