Судья не удалил Ньямси и Пальцева и ошибочно засчитал гол «Локомотива»

27-летний арбитр из Петрозаводска Никита Новиков, проводивший лишь девятый матч РПЛ в качестве рефери, совершил несколько серьезных ошибок. После игры в Черкизове вновь пошли разговоры о некачественной работе бригады.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Фолы Ньямси

На 35-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (3:3) судья Никита Новиков ошибочно не зафиксировал фол Жерзино Ньямси и не вынес ему предупреждение. Оно стало бы для железнодорожника вторым в этой игре (первое он получил на 12-й минуте), и за ним последовало бы удаление.

Рефери показал, что нужно выполнить удар от ворот. Решение очевидно неверное, потому что Ньямси сбил Джона Кордобу, который перед этим подхватил мяч и собирался вбежать под углом в штрафную площадь. Случился явный срыв перспективной атаки.

Видеоассистенты вмешаться в действия Новикова не могли, потому что речь шла о непоказанной второй желтой карточке.

Гол Руденко

На 71-й минуте при счете 1:1 судья ошибочно засчитал взятие ворот гостей, когда мяч в сетку отправил Александр Руденко. Голевая атака хозяев поля фактически началась с нарушения правил Николаем Комличенко, который в штрафной площади «быков» ударил ногой Жубала. Тот потом сигнализировал, что на нем сфолили.

Арбитр, возможно, не видел деталей случившегося. А видеоассистенты Иван Абросимов и Владимир Москалев, проверив гол, в действия Новикова не вмешались. Первоначальное решение рефери осталось в силе.

Действия Пальцева и травма Бабкина

На 90+6-й минуте, в самом конце встречи, Новиков не оценил как нарушение правил действия защитника гостей Валентина Пальцева, не наказал его штрафным ударом и не применил к нему дисциплинарную санкцию. Видеоассистенты в действия арбитра не вмешались, вскоре тот дал финальный свисток.

В том эпизоде полузащитник «Локо» Сергей Бабкин, начав атаку со своей половины поля, перешел на чужую и чуть отпустил мяч. Наперерез ему в подкате бросился Пальцев. Футболист «Краснодара» на мгновение опередил соперника, выбил мяч — и тут же ударил железнодорожника открытыми шипами выше голеностопа, нанеся ему травму.

Как написано в протоколе матча, «игрок футбольного клуба «Локомотив» Бабкин Сергей №6 в результате контакта с игроком ФК «Краснодар» получил повреждение. Предварительный диагноз: «закрытый перелом наружной лодыжки правой голени?. Повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава. Множественный ушибы, ссадины правой голени». Записано со слов главного врача ФК «Локомотив» Калюжного И.В.» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. А.Б.)

Пальцев шел навстречу Бабкину и видел его. В той ситуации есть основания считать фолом его действия, несмотря на то что он был первым на мяче. И не просто фолом, а серьезным нарушением правил, наказуемым удалением.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Список ФИФА

Необходимо отметить, что рефери из Петрозаводска только весной этого года дебютировал в чемпионате России в качестве судьи. Игра в Черкизове стала для него лишь девятой в РПЛ в этой роли. Очевидно, что при всей его перспективности он еще малоопытен.

При этом, как сообщал месяц назад «СЭ», Новикова собирались включить в число кандидатов в лист ФИФА на 2027 год. Были данные, что список российских рефери мог значительно измениться: в него хотели вписать Новикова, Евгения Буланова, Станислава Матвеева, Андрея Прокопова, Инала Танашева и Антона Фролова. Они заменили бы Егора Егорова, Сергея Иванова, Евгения Кукуляка, Владимира Москалева, Алексея Сухого и Сергея Чебана. Как сообщал сайт РФС, 29 сентября бюро исполкома РФС утвердило список претендентов, но фамилии тех, кто в него вошел, не назывались.

В чемпионате-2026/27 к Новикову были следующие претензии. На 18-й минуте игры «Зенит» — «Локомотив» (2:1) он засчитал гол гостей, несмотря на фол в атаке их полузащитника Ильи Еремеева. А на 65-й минуте матча «Крылья Советов» — «Спартак» (1:1) не был удален самарец Фернандо Костанца, умышленно ударивший коленом в пах Манфреда Угальде.