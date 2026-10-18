Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Локомотив — Краснодар 17 октября 2026: судейский разбор матча 11-го тура РПЛ

Судейство

Судья не удалил Ньямси и Пальцева и ошибочно засчитал гол «Локомотива»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
27-летний арбитр из Петрозаводска Никита Новиков, проводивший лишь девятый матч РПЛ в качестве рефери, совершил несколько серьезных ошибок. После игры в Черкизове вновь пошли разговоры о некачественной работе бригады.
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:3
Краснодар

Фолы Ньямси

На 35-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (3:3) судья Никита Новиков ошибочно не зафиксировал фол Жерзино Ньямси и не вынес ему предупреждение. Оно стало бы для железнодорожника вторым в этой игре (первое он получил на 12-й минуте), и за ним последовало бы удаление.

Павел Кукуян.ЭСК оценила 28 решений судей в РПЛ. Лишь три признаны ошибочными

Рефери показал, что нужно выполнить удар от ворот. Решение очевидно неверное, потому что Ньямси сбил Джона Кордобу, который перед этим подхватил мяч и собирался вбежать под углом в штрафную площадь. Случился явный срыв перспективной атаки.

Видеоассистенты вмешаться в действия Новикова не могли, потому что речь шла о непоказанной второй желтой карточке.

Гол Руденко

На 71-й минуте при счете 1:1 судья ошибочно засчитал взятие ворот гостей, когда мяч в сетку отправил Александр Руденко. Голевая атака хозяев поля фактически началась с нарушения правил Николаем Комличенко, который в штрафной площади «быков» ударил ногой Жубала. Тот потом сигнализировал, что на нем сфолили.

Арбитр, возможно, не видел деталей случившегося. А видеоассистенты Иван Абросимов и Владимир Москалев, проверив гол, в действия Новикова не вмешались. Первоначальное решение рефери осталось в силе.

Действия Пальцева и травма Бабкина

На 90+6-й минуте, в самом конце встречи, Новиков не оценил как нарушение правил действия защитника гостей Валентина Пальцева, не наказал его штрафным ударом и не применил к нему дисциплинарную санкцию. Видеоассистенты в действия арбитра не вмешались, вскоре тот дал финальный свисток.

В том эпизоде полузащитник «Локо» Сергей Бабкин, начав атаку со своей половины поля, перешел на чужую и чуть отпустил мяч. Наперерез ему в подкате бросился Пальцев. Футболист «Краснодара» на мгновение опередил соперника, выбил мяч — и тут же ударил железнодорожника открытыми шипами выше голеностопа, нанеся ему травму.

Евгений Буланов.Список российских судей ФИФА обновится на две трети. Кто автор этой революции?

Как написано в протоколе матча, «игрок футбольного клуба «Локомотив» Бабкин Сергей №6 в результате контакта с игроком ФК «Краснодар» получил повреждение. Предварительный диагноз: «закрытый перелом наружной лодыжки правой голени?. Повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава. Множественный ушибы, ссадины правой голени». Записано со слов главного врача ФК «Локомотив» Калюжного И.В.» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. А.Б.)

Пальцев шел навстречу Бабкину и видел его. В той ситуации есть основания считать фолом его действия, несмотря на то что он был первым на мяче. И не просто фолом, а серьезным нарушением правил, наказуемым удалением.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Список ФИФА

Необходимо отметить, что рефери из Петрозаводска только весной этого года дебютировал в чемпионате России в качестве судьи. Игра в Черкизове стала для него лишь девятой в РПЛ в этой роли. Очевидно, что при всей его перспективности он еще малоопытен.

При этом, как сообщал месяц назад «СЭ», Новикова собирались включить в число кандидатов в лист ФИФА на 2027 год. Были данные, что список российских рефери мог значительно измениться: в него хотели вписать Новикова, Евгения Буланова, Станислава Матвеева, Андрея Прокопова, Инала Танашева и Антона Фролова. Они заменили бы Егора Егорова, Сергея Иванова, Евгения Кукуляка, Владимира Москалева, Алексея Сухого и Сергея Чебана. Как сообщал сайт РФС, 29 сентября бюро исполкома РФС утвердило список претендентов, но фамилии тех, кто в него вошел, не назывались.

Кирилл Левников и&nbsp;Сергей Карасев.56 арбитров. 96 ошибок. 160 500 000 рублей. Судейские итоги-2025/26

В чемпионате-2026/27 к Новикову были следующие претензии. На 18-й минуте игры «Зенит» — «Локомотив» (2:1) он засчитал гол гостей, несмотря на фол в атаке их полузащитника Ильи Еремеева. А на 65-й минуте матча «Крылья Советов» — «Спартак» (1:1) не был удален самарец Фернандо Костанца, умышленно ударивший коленом в пах Манфреда Угальде.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Бекхэм может побороться за пост президента ФИФА. В нем видят реальную угрозу для Инфантино
Месси в день рождения Миранчука нокаутировал «Атланту» голевым дублем
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Популярное видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
«Зенит» снова хорош. Как питерцы без Вендела вернулись в статус главного претендента на золото?
Даку: «Я уже хорошо адаптирован, сейчас мне нужно просто забивать голы»
«Спартак» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ
Даку рассказал о разговоре с Карседо по поводу игрового времени: «Я жду своего момента»
«Динамо» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ
Гришин предсказал ничью в дерби «Динамо» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«В руках арбитра не только эта игра, но и наши судьбы». Мусаев раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»

«Олейников не затерялся бы и в «Зените». А над моими словами о Гладышеве смеялись!» Гришин — о дерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости