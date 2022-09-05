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5 сентября, 17:22

ЦСКА исключил полузащитника Мухина из заявки в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА исключил за заявки на сезон полузащитника Максима Мухина. Соответствующие данные появились на официальном сайте лиги.

Однако, скорее всего, это лишь техническая процедура. Веротяно, 20-летний Мухин будет снова внесен в заявку на сезоне по новому списку, в котором фигурируют молодые игроки.

В ЦСКА объяснили, почему клуб на время отзаявил полузащитника Мухина

В этом сезоне Мухин провел в РПЛ 7 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021 года. Он заключил контракт с красно-синими до 2026 года.

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
13
3
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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 3 : 1
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Н. Новгород – Факел
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Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
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4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
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Локомотив – Ахмат
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Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

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Локомотив

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