ЦСКА снова внес полузащитника Мухина в заявку на сезон

Полузащитник Максим Мухин снова появился в заявке ЦСКА на сезон. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте РПЛ.

Ранее 20-летний полузащитник был исключен из заявки команды. Как и ожидалось, это была только техническая процедура.

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В этом сезоне Мухин провел в РПЛ 7 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что полузащитник перешел в ЦСКА из «Локомотива» в июле 2021 года. Тогда он заключил контракт с московским клубом до 2026 года.