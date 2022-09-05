РПЛ представила новый официальный мяч чемпионата

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Российская премьер-лига официальна представила мяч, которым команды будут играть в нынешнем сезоне.

Команды РПЛ будут играть мячами фирмы Nike.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мяч получил название Al Rihla, что в переводе с арабского означает «путешествие».