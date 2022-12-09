В ЦСКА назвали приятными слова Влашича об игре за клуб

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего полузащитника армейцев Николы Влашича о проведенном времени в клубе.

Ранее Влашич заявил, что он навсегда благодарен ЦСКА за то, что красно-синие сделали для него.

— Влашич затронул тему ЦСКА, сказал, что это его лучшее воспоминание в его карьере, как на это реагировал клуб, игроки?

— Нам приятно, — сказал Брейдо.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 года по август 2021 года. В составе армейцев он забил 33 гола и сделал 21 результативную передачу в 108 матчах.

В августе 2021 года хорват перешел из ЦСКА в «Вест Хэм». Сейчас 25-летний футболист играет за «Торино» на правах аренды из английского клуба.