Влашич: «Навсегда благодарен ЦСКА»

Влашич рассказал, готов ли он играть за какой-либо клуб в России

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич рассказал «СЭ», готов ли он играть за какой-либо клуб в России, кроме ЦСКА.

— Готов ли ты будешь сыграть за какой-то российский клуб, кроме ЦСКА?

— Не знаю, как получится в будущем. Мне очень нравится ЦСКА. Они мне очень помогли. Навсегда благодарен за все, что они сделали для меня.

Влашич выступал в за ЦСКА с 2018 по 2021 год. За армейцев полузащитник провел 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.