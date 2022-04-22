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«Арсенал» может провести летние сборы в Подмосковье

Карен Саркисян
Корреспондент
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В пресс-службе «Арсенала» рассказали о том, где тульский клуб может провести летние сборы перед началом сезона-2022/23.

«Есть вариант с проведением сборов в Подмосковье», — сообщили Metaratings.ru в пресс-службе клуба.

После 25 туров Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

В воскресенье, 24 апреля, тульская команда сыграет с «Рубином» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Казань Арена». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/arsenal-izuchaet-variant-provesti-letnie-sbory-v-podmoskove-1251315/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
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ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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