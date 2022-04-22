«Арсенал» может провести летние сборы в Подмосковье

В пресс-службе «Арсенала» рассказали о том, где тульский клуб может провести летние сборы перед началом сезона-2022/23.

«Есть вариант с проведением сборов в Подмосковье», — сообщили Metaratings.ru в пресс-службе клуба.

После 25 туров Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

В воскресенье, 24 апреля, тульская команда сыграет с «Рубином» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Казань Арена». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.