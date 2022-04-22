Валерий Непомнящий назвал своих претендентов на звание лучшего игрока чемпионата России за 30 лет

Российский тренер Валерий Непомнящий в интервью «Спорт День за Днем» назвал своих претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата России за 30 лет.

— Кого Вы можете назвать лучшими футболистами в России за последние 30 лет?

— Игорь Акинфеев. Вагнер Лав. Халк.

— А кроме Акинфеева кого из россиян можете еще привести?

— Сергей Игнашевич долгое время играл на высоком уровне. Братья [Березуцкие], наверное. Ну, и Аршавин, конечно. Он вообще, мне кажется, лучший футболист постсоветского пространства.

Игорь Акинфеев, Вагнер Лав, Сергей Игнашевич и братья Березуцкие являются футболистами ЦСКА. Халк и Андрей Аршавин выступали за «Зенит».