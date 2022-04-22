Стукалов о летних сборах «Уфы»: «Думаю, остановим свой выбор на Подмосковье»

Стукалов заявил, что «Уфа» может провести летние сборы в Подмосковье

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о том, где клуб может провести летние сборы перед началом сезона-2022/23.

«Австрия сейчас нерентабельна для нашего клуба, — приводит слова Стукалова Metaratings.ru. — Конечно, хочется играть с разными клубами, но и в России можно качественно подготовиться. Я не вижу проблем в отсутствии матчей с иностранными клубами. Думаю, этим летом остановим свой выбор на Подмосковье. Там есть несколько хороших баз для подготовки».

Тренер рассказал, что один из сборов в 2021 году уфимская команда проводили в Рублево.

«В самой Москве есть хорошие стадионы, рядом с которыми можно арендовать гостиницы и жить. Мне кажется, что большая часть клубов отправится в столичный регион. Юг — слишком жарко, но «Сочи», например, проводит сборы на своей базе. Поэтому даже ехать куда-то необязательно, если есть свои возможности», — сказал он.

После 25 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Завтра, 23 апреля, уфимская команда сыграет с «Уралом» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.