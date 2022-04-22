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Стукалов о летних сборах «Уфы»: «Думаю, остановим свой выбор на Подмосковье»

Стукалов заявил, что «Уфа» может провести летние сборы в Подмосковье
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о том, где клуб может провести летние сборы перед началом сезона-2022/23.

«Австрия сейчас нерентабельна для нашего клуба, — приводит слова Стукалова Metaratings.ru. — Конечно, хочется играть с разными клубами, но и в России можно качественно подготовиться. Я не вижу проблем в отсутствии матчей с иностранными клубами. Думаю, этим летом остановим свой выбор на Подмосковье. Там есть несколько хороших баз для подготовки».

Тренер рассказал, что один из сборов в 2021 году уфимская команда проводили в Рублево.

«В самой Москве есть хорошие стадионы, рядом с которыми можно арендовать гостиницы и жить. Мне кажется, что большая часть клубов отправится в столичный регион. Юг — слишком жарко, но «Сочи», например, проводит сборы на своей базе. Поэтому даже ехать куда-то необязательно, если есть свои возможности», — сказал он.

После 25 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» набрала 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Завтра, 23 апреля, уфимская команда сыграет с «Уралом» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/stukalov-o-letnikh-sborakh-ufy-ne-vizhu-problem-v-otsutstvii-matchey-s-inostrannymi-klubami-1251317/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
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Алексей Стукалов
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«Арсенал» может провести летние сборы в Подмосковье
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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 - : -
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 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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