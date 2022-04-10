В «Арсенале» не собираются штрафовать Кангва за слова о Безбородове

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев после завершения матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» отреагировал на эмоциональное заявление полузащитника туляков Кингса Кангва.

«Штрафовать Кангва? А чем? За что? Он что, неправильно сказал? Я согласен с ним в оценке, поддерживаю его

Наш первый гол был забит абсолютно чисто. Почему его отменили? Кто-то может объяснить?», — заявил Аджоев.

23-летний Кангва был удален с поля за вторую желтую карточку на 86-й минуте встречи. Он разыграл мяч со штрафного не по свистку, как просил арбитр.

После матча он в резкой форме раскритиковал главного арбитра встречи Владислава Безбородова.