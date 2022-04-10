Чернов: «Не видел момент с незасчитанным голом. Мне без ВАР больше нравится»

Защитник «Спартака» Никита Чернов после завершения матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0) прокомментировал момент с незасчитанным голом в ворота красно-белых.

«Не видел момент с незасчитанным голом. Я играл на ближней штанге. Раз ВАР не засчитал гол, значит все по делу. Что касается момента с Соболевым, то видно было, что он был уверен в пенальти, сразу пошел к точке. Думаю, если каждый такой пенальти 50 на 50 ставить, к судье будет много вопросов. А так, я думаю, что не поставили и хорошо, мы в итоге выиграли. Никаких вопросов не будет.

Не раздражает ли, что судья часто ходит смотреть ВАР? Не знаю, я, наверное, из старой школы. Мне без ВАР больше нравится. Где-то судья в нашу сторону ошибался, где-то в другую, в этом и есть прелесть футбола», — заявил Чернов.