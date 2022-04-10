Николсон: «Игра была сложной, «Спартаку» нужно было победить»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон после матча 24-го тура против «Арсенала» (3:0) подвел итоги встречи.

— Игра была сложной, нам нужно было победить. Вы видели, как складывался первый тайм. Нам важно было победить, — отметил Николсон.

— Вам удобнее играть одному или в паре с Соболевым?

— Для меня нет особой разницы. Я могу играть и так, и так.

— Что означает ваш жест после гола?

— Это связанно с танцем. Это некий символ.

— Ушло много игроков. Вам кажется, что из-за этого лига стала слабее?

— Я понимаю, что это сложная ситуация, но это не мой вопрос. Я сконцентрирован на игре в «Спартаке».