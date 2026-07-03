В «Алавесе» заявили, что близки к закрытию сделки со «Спартаком» по защитнику Параде
Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе защитника Виктора Парады в «Спартак».
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний испанец принял предложение красно-белых.
«Мы ведем переговоры со «Спартаком» по трансферу Парады. Мы близки к соглашению, но сделка еще не закрыта», — сказал Фернандес «СЭ».
Парада в прошедшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2029 года.
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