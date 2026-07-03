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3 июля, 14:30

В «Алавесе» заявили, что близки к закрытию сделки со «Спартаком» по защитнику Параде

Константин Белов
Корреспондент

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе защитника Виктора Парады в «Спартак».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 24-летний испанец принял предложение красно-белых.

«Мы ведем переговоры со «Спартаком» по трансферу Парады. Мы близки к соглашению, но сделка еще не закрыта», — сказал Фернандес «СЭ».

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Парада в прошедшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2029 года.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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