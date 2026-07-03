Лещук: «Было бы круто начать в «Динамо», потом уехать, поиграть, что-то выиграть, вернуться»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» сравнил карьеры российских голкиперов Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

— У кого карьера круче: у Сафонова или Акинфеева?

— Тяжело сравнить. Один уехал заграницу, чтобы посмотреть, как это будет и смотрит, как это там с точки зрения опыта. Выиграл трофеи, которые не выигрывал Акинфеев, да и вообще в целом сейчас у нас никто не выигрывает такие трофеи. Но Акинфеев легенда, многолетний капитан сборной и Клуба.

— Чью карьеру ты бы хотел прожить?

— Вопрос 50 на 50.

Было бы круто начать в «Динамо», потом уехать, поиграть, что-то выиграть, вернуться обратно в «Динамо» и снова что-то выиграть. Это та же самая лояльность, потому что ты вернулся в родной клуб.

Условно как Овечкин может опять вернуться в «Динамо», возможно. Но он еще останется в Америке. Забьет побольше шайб. Он и так там легенда, но еще сильнее укрепит свои позиции. Ему там сколько, 10 шайб не хватает.

30-летний Лещук является воспитанником «Динамо». В сезоне 2025/26 голкипер принял участие в 10 матчах из 41 возможного во всех турнирах.