Зырянов оценил выступление Дурана в «Зените»: «Аренда истекла — человек уехал»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов в разговоре с «СЭ» оценил выступление нападающего Джона Дурана.

— Как вы оцените нахождение Джона Дурана в «Зените»? Забил два мяча и уехал.

— Дуран был взят в аренду, поэтому он и уехал. Мы не подписывали с ним долгосрочный контракт, его аренда истекла — человек уехал.

— Почему у него не получилось в «Зените»?

— Спрашивать нужно у него.

Дуран выступал за «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» с 9 февраля 2026-го. На его счету 9 матчей за команду, в которых он забил 2 гола.

В июне «Зенит» объявил о возвращении 22-летнего колумбийца в Саудовскую Аравию после окончания арендного соглашения.