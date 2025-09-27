В «Акроне» заявили, что обратятся в ЭСК по матчу с «Ахматом»

В пресс-службе «Акрона» заявили «СЭ», что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:3).

«Судейство в сегодняшней игре вызвало у нас недоумение. «Акрон» надеется получить ответы по многим решениям главного арбитра. Клуб направит обращение в ЭСК», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Ахмат» набрал 15 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. «Акрон» с 7 баллами идет на 14-й строчке.

В следующем туре грозненцы на выезде сыграют против «Краснодара», а тольяттинская команда примет у себя «Зенит».