«Ростов» примет «Краснодар» в рамках 10-го тура чемпионата России в субботу, 27 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. За ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Краснодар» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 9-ти туров премьер-лиги ростовчане набрали девять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда из Краснодара с 19-ю баллами располагается на первой строчке в чемпионате России.

