Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

27 сентября, 18:23

«Локомотив» обыграл «Рубин» и прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» дома победил «Рубин» в матче 10-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Дмитрий Баринов. После удара полузащитника железнодорожников голкипер казанцев Евгений Ставер не сумел зафиксировать мяч и выронил его в ворота.

«Локомотив» (20 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на первое место в лиге. «Рубин» (15) остается седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо», а «Рубин» на своем поле примет «Крылья Советов». Оба матча пройдут 4 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Рубин
Источник: Таблица РПЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Кот-матрос

    Атеиста дедушка Ленин будет вилами тыкать в аду за такие слова.:joy:

    28.09.2025

  • vladmad_75

    Ну не олух, а знает расстановку политическую )))

    28.09.2025

  • vladmad_75

    Таки вымучили победу и 3 очка. Слава тебе господи (пишет атеист)! Но то что опять творит судья - это конечно нечто. Нас опять посадили на карточки. Видимо, чтобы помочь "тренеру" из Эстонии доказать, что не зря эту м.зь назначили тренером сборной. Что касаемо игры, тут описывать нечего. Если бы не Батраков, то вообще просто швах. Баринов лучше бы команду встряхнул, устал я от его споров с судьями, хоть они и в 99% случаев по делу. Зачем нам нужен Комличенко я так и не понял. Абсолютно бестолковый игрок.

    28.09.2025

  • Garryman

    Ну что вы портите Ховарту праздник?! Он его так долго ждал....

    27.09.2025

  • Игорь Малышев

    Погоди, а сейчас ты в каком?

    27.09.2025

  • hovawart645

    Да, удачно. Я таким удачным был в 5-6 классе. Нда, уж... Интеллект зашкаливает...)))

    27.09.2025

  • Игорь Малышев

    Почему не могу? Я придумал называть тебя диарейной мышью. И по-моему это удачная находка ))

    27.09.2025

  • hovawart645

    Сам что-то придумать можешь? Один плагиат)

    27.09.2025

  • Игорь Малышев

    Хова, у тебя ж налицо невозможность признать очевидное. Секта, хул.и )

    27.09.2025

  • hovawart645

    Нет, это ты признал, что гол Песьякова не чист. А гол Ставера - просто ошибка при желании поймать мокрый мяч. Тут все ясно и понятно.

    27.09.2025

  • Игорь Малышев

    А, то есть ты признаёшь, что этот гол не чист?

    27.09.2025

  • hovawart645

    Класс разный. Абсолютно.

    27.09.2025

  • hovawart645

    А, то есть ты признаёшь, что тот гол не чист!) Что и требовалось доказать.

    27.09.2025

  • hovawart645

    Там избиение. Разница в классе огромна. Главное, что ваши бегать начали и играть. До быков груши колотили...

    27.09.2025

  • hovawart645

    Пиня то где? И кто усилить может? Сарвели?! Один старт у нас - и все по сути. Спасибо торпедовцу Леонченко...

    27.09.2025

  • hovawart645

    Привет. Спасибо. Да, ничьи достали) Без проигрыши зато - это тоже радует.

    27.09.2025

  • Aleksejs

    Гол "дурак"и спасение миллиметрового офсайда , "победа":rofl::rofl::rofl:

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Чего только в книжках не напишут... :laughing:

    27.09.2025

  • Кот-матрос

    ВАР надо в топку.

    27.09.2025

  • 55555....

    У вратаря теперь,новая квартира...

    27.09.2025

  • Игорь Малышев

    На гол имени Песьякова очень похож.

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Бывает....

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Я жене сразу сказал, не должны засчитать.

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Завидуй!

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Метровое вне игры. Надо было засчитывать???

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Да есть скамейка! Ненахов, Салтыков, Пиняев, Лантратов, Морозов...

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Вся статистика в нашу пользу.

    27.09.2025

  • Железный дорожник

    Хрюкай громче

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Я заметил! Сразу сказал жене, было вне игры.

    27.09.2025

  • Железный дорожник

    Мне ММ сегодня понравился, всё по делу

    27.09.2025

  • Игорь Малышев

    Локо не может, Ставер поможет.

    27.09.2025

  • hovawart645

    Это ты про матч в Питере? Между двумя Газпромами? Да, согласен, позор голимый.

    27.09.2025

  • Саша

    Сыграло "проклятое" спартаковское прошлое Рахимова. Некоторые сравнивают "рахимовский автобус" с "автобусом Бердыева" и находят некоторое сходство, которого в принципе нет. В "автобус Бердыева" сейчас пытается играть Хосеп Гвардиола с "Манчестер Сити", а не Рахимов. Рахимов - антипод Бердыева. Не один Ставер виноват в поражении "Рубина". Виноват в первую очередь Рахимов. Бердыев никогда не выпустил бы на поле игрока, проведшего 3 тренировки до матча ( Кузяев ). После этой замены перестал смотреть эту игру. Как можно набрать "Рубину" очки, играя с 10 игроками на поле?

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Здрасте! Игрок, забивший гол, был в офсайде, и ни на что не влиял?

    27.09.2025

  • Железный дорожник

    Очень сильный удар, если бы штрафной бил Баринов, а не Комличенко, раньше бы забили. Удачи Ростову!

    27.09.2025

  • igor1972

    Относительно повезло, по всем компонентам все же лучше были. Хотя игра невыразительная, и усиливаться некем, скамейка слабая

    27.09.2025

  • Железный дорожник

    Дожали!

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Не только в Бразилии. Читал в детстве книжку про победы наших хоккеистов в 60-х годах. Там писали, что шведы телевизоры выкидывали из окна, после поражений от нашей сборной.

    27.09.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Xоть раз за месяц повезло... Причём, не с помощью судьи, а благодаря оплошностям соперника. Не знаю, куда во время репортажа смотрел Чердак, но я при первом же повторе почувствовал, что забивший не успел выбежать из офсайда. Короче, аж от сердца отлегло, как говорят французы Кузяев, Ньямси и Сиве...

    27.09.2025

  • hovawart645

    Спасибо, взаимно.

    27.09.2025

  • hovawart645

    Держаццо!!!!

    27.09.2025

  • Алексей Александров

    с победой!

    27.09.2025

  • hovawart645

    Да, внаглую. Подонки. Оба давние газовые холуи.

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Счастливый! Мне жена уже скорую вызывать хотела...

    27.09.2025

  • hovawart645

    Ты, когда тебя копчёные имеют, попискиваешь по-крысиному или бакланишь?)

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Базара нет, как говорит нынешняя молодёжь.

    27.09.2025

  • Алексей Александров

    как говорили в СССР с особым цинизмом.

    27.09.2025

  • Мишандос

    порнуха а не команда

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    вам самим не смешно?

    27.09.2025

  • hovawart645

    Да, Чебан тоже косячил. И 8 минут его - левые. Но 4 - это нагло.

    27.09.2025

  • Мишандос

    плакса

    27.09.2025

  • Алексей Александров

    интересно в какой щели спам ваш будет?

    27.09.2025

  • Мишандос

    Договорное позорище

    27.09.2025

  • Алексей Александров

    четыре железно,а возможно что и шесть.

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вот вы, на пАру, - неистовые служители культов...

    27.09.2025

  • igor1972

    ты, петухан убогий, никак грозить мне удумал. Ты ущербная лошадь, ничего кроме как испражняться делать не можешь. Жду адрес твоего курятника

    27.09.2025

  • hovawart645

    Работает-то лукавый - но ведёт он на уровень Бога) Тщеславие - смертный грех.

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    "Случайности совсем не случайны"

    27.09.2025

  • Алексей Мащенко

    Может, что-то такое и ощущает, Чердак - парень амбициозный.. Вот только Бог тут ни при чем, тут лукавый работает.

    27.09.2025

  • hovawart645

    Я в своём домике) Мне это не грозит...

    27.09.2025

  • hovawart645

    Команда у нас. И очень хорошая. Хоть без скамейки.

    27.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Жив? Ты поаккуратнее - в Бразилии телеки в окно выбрасывали (а может - до сих пор)...

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Понятно, изобразил смельчака с несуществующим номером. Но я тебя, козлину, всё равно, до@бу. А я свои обещания держу, в отличии от трусливых хохляцких жополизов.

    27.09.2025

  • hovawart645

    Четыре очка бы нам вернули - вот и смотрел бы тогда на таблицу.

    27.09.2025

  • Alexander Loginov

    Но кое в чем Баринову помог.

    27.09.2025

  • Zuschauer

    Баринов у вас есть. Только этим вы и были лучше.

    27.09.2025

  • igor1972

    петушара поганый

    27.09.2025

  • hovawart645

    Ну так пельмени же даже рекламирует. Ощущает себя на уровне Бога)

    27.09.2025

  • igor1972

    не шизди, ссышь звонить?

    27.09.2025

  • FCSM

    100% отскок локо

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Ты выключился, или опять очко сыграло?

    27.09.2025

  • igor1972

    звони, петушок, или номер набрать ссышь.. и адресок скинь, чушпан

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Ты где этот номер взял? под дурачка косишь? Смелости наберись, падла.

    27.09.2025

  • Алексей Мащенко

    Чердак два матча кряду выиграл. В Кубке, когда "Балтика" горела в игре с конями, в компенсированное время, за 10 секунд до гола попенял Мохаммаду: мол, почему ауты так плохо выбрасываешь. Тот сразу же выбросил получше, в штрафную, и "Балтика" сравняла, а потом выиграла по пенальти. Сегодня Чердак на пару с Аксеновым задолго до конца игры начали расхваливать Ставера, заранее признав его лучшим игроком матча, что практически гарантировало его косяк в оставшееся время. Молодец, Чердак! Так даже Генич не умеет.

    27.09.2025

  • hovawart645

    Да, метровый.

    27.09.2025

  • igor1972

    диктуй адрес, приеду посмотреть на убогого))

    27.09.2025

  • FCSM

    Это разьве победа?) Случайный отскок и только.

    27.09.2025

  • FCSM

    Ну что сказать, Локомотив тупо отскачил "забив" случайный гол и с такой игрой не займёт итоговое место в чемпионате выше 5-6. (ответы врагов не читаю. Умойтесь))

    27.09.2025

  • Иван Л.

    Ну... удачи Ростову, в последних матчах нормально смотрелись, так что шансы есть. И у казаков и у паравоза)

    27.09.2025

  • igor1972

    ))) +7 965 345 67 91

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Кидай номер телефона, козлина, не виляй хвостом.

    27.09.2025

  • igor1972

    да где пожелаешь, утырок))

    27.09.2025

  • Zuschauer

    Так я-то не спрашиваю, а попрекаю. Когда Газпром нужен - его нигде нет!

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Где живёшь? Где встречаемся?

    27.09.2025

  • igor1972

    ты это мне, ишак? давай переговорим, только потом не плачь девчонка.

    27.09.2025

  • igor1972

    ты, петух обтерханый, презренное существо, даже не пытайся, убогмй мне что-то предъявлять. Еще раз - тебя слякоть только чморить буду

    27.09.2025

  • RobertH

    Локо с победой! Но голешник Шабанходжая красота. "Вне игры" без вариантов там было...

    27.09.2025

  • Иван Л.

    Ну офсайд-то стопудовый, там и вар не нужен был, боковой просто олух.

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    А ты, гнида хохляцкая, не хочешь меня лично почморить? Не под покровом интернета, а глаза в глаза? Давай переговорим о встрече.

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Я тебе, гнилью, ещё раз говорю: можешь ответить по делу, почему ты хохлоботов поддерживаешь? Что ты крутишься тут, как дерьмо в канализации, наберись смелости, признай свою гнилую сущность.

    27.09.2025

  • igor1972

    ты, петушара, еще считаешь, что можешь мне вопросы задавать). ты дерьмо, тебя только чморить можно..

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Знаток- параноик уверял?))))

    27.09.2025

  • Ю.Ю.

    Так я ровно тот же вопрос задаю. Тем более, что знатоки уверяли, мол Локо обречён.

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Ты, гнида хохлолюбивая, по делу можешь сказать? объясни народу, за что ты поддерживаешь местных хохлоботов? Есть, что сказать7

    27.09.2025

  • Zuschauer

    Блин, ну где был ваш Газпром, когда отменяли гол Рубина?

    27.09.2025

  • Abellardo

    )))))))))))))))

    27.09.2025

  • igor1972

    ты, петушок помоечный, еще и вякать что-то начал. Ну-ну, покукарекай чмошник позорный))

    27.09.2025

  • Кот-матрос

    Не, вар - это вор.

    27.09.2025

  • Ю.Ю.

    А что с судейством не так? Ах да, гол отменили не по правилам.

    27.09.2025

  • Abellardo

    Невыразительная игра Локо, Михал Михалыч перестраховался. Но рубин очень удивил с приставкой "минус" - играть в футбол они сегодня, вообще, не собирались.

    27.09.2025

  • Zuschauer

    Не знаю, насколько справедливо отменили шедевральный гол. Не будь Вар, кто б этот офсайд заметил? Вар иногда вор.

    27.09.2025

  • Кот-матрос

    Да, всё по-правилам отменено, а ВАР- разрушитель футбола.

    27.09.2025

  • hovawart645

    А ты судейство опять видел? Просто без беспредела.

    27.09.2025

  • Игорь Сергеев

    Отскочили паровозники, отскочили.

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Ооо, тупорылое игорёшко, подлизывающее хохлоботам, вылезло. Вали, гнида, на свои самостийные ветки.

    27.09.2025

  • Кот-матрос

    Дикое везение. Пенка врватаря, даже спасибо не сказали. Ну и по традиции ВАР отменил шикарный гол.

    27.09.2025

  • Ю.Ю.

    Ну вот, а обещали, что Газпром не допустит победы Локо...

    27.09.2025

  • hovawart645

    По моментам и ударам мы все-таки были лучше.

    27.09.2025

  • SuperDennis

    А Локомотиву-то везет! Забил Баринов дурачка Ставеру. Но, как известно, везет сильнейшим. Поэтому с победой, Локо! Гол, созданный Рубином в ответке, был просто потрясающий! Но его отменили справедливо из-за офсайда, спору нет.

    27.09.2025

  • hovawart645

    Вот именно! Уже дергаемся в концовках...

    27.09.2025

  • хурма(сельдерей)

    Локо с победой! наконец победа!

    27.09.2025

  • igor1972

    петушара, пшел вон отсюда...

    27.09.2025

  • Иван Л.

    Согласен.... но нервяк тот ещё, особенно учитывая концовки предыдущих матчей.

    27.09.2025

  • посмотрел первый тайм,мне не понравилось. какая-то нудная,неинтересная игра,дальше смотреть не стал....ЛОКО с победой,впрочем ровно те же слова я бы сказал,выграй РУБИН... уж как есть,простите...

    27.09.2025

  • Zuschauer

    Матч чисто ничейный. Гол Рубина отменили из-за офсайда, который ни на что не влиял.

    27.09.2025

  • hovawart645

    Вцелом заслужили. И по игре, и по моментам.

    27.09.2025

  • SpartakSirius

    Локо взломал казанский автобус , с победой !

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Да там не "мокрый", а чистая вратарская ошибка. Куда он так правый локоть отставил?

    27.09.2025

  • инок

    Локо и его болельщиков поздравляю с победой!

    27.09.2025

  • Иван Л.

    Я блин до сих пор выдахаю)

    27.09.2025

  • igor1972

    да, позиционной игры совсем нет

    27.09.2025

  • hovawart645

    Наконец-то! Нас с победой. Домучили 3 очка. Литр валерьянки в последние 10 минут)))

    27.09.2025

  • Evgen k

    ничейная игра, если бы не ошибка вратаря Рубина, хотя в целом Ставер провел очень неплохой матч

    27.09.2025

  • Ботокс007

    Краткое резюме по игре Рубина. Играл Йочич. Вместо него вышел Юкич. К Вуячичу.

    27.09.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Кто бы что не говорил, а счёт на табло...и смотри таблицу.....молодцы Локо!!!

    27.09.2025

  • Фирсыч

    Всех с победой! Да, повезло, но по статистике мы были сильнее. Дождь, конечно, помешал обеим командам.

    27.09.2025

  • ONIKAN2013

    Дважды повезло- это верно.

    27.09.2025

  • Иван Л.

    Выдавили. С игрой прям неважно. Фланги никакие. Крайние беки... гмм... Евсеева на них нету. Спасибо Баре и Ставеру. В общем, можно говорить, что не хватает Пини, Баки.... Но, как по мне, не хватает тренерской мысли. Во что играет Локо становится понятно, только когда есть возможность контратак, в остальном мутно и расплывчато.

    27.09.2025

  • КирпичИнвест

    йопт, и я то же самое написал )

    27.09.2025

  • GeoMaS

    "Ничейный" Паровоз наконец двинулся с запасного пути благодаря "мокрому голу" и "ВАРовской защите.

    27.09.2025

  • TomCat

    Локо с победой!

    27.09.2025

  • Пётр Петрович

    Жаль Рубин, на ничью наиграли, гол красивый мог бы быть

    27.09.2025

  • igor1972

    Локо с победой! Вымучили, конечно. И, пусть и не надолго, на первом месте)). Ну и по прежнему без поражений, это классно..

    27.09.2025

  • КирпичИнвест

    Локо играет вничью победные игры и побеждает в ничейных Еще одна команда-загадка )

    27.09.2025

  • футбол это спорт

    Локо с вымученной победой! Но если теперь забивает Баринов, да еще кривой мяч, то у команды с игрой не все в порядке.

    27.09.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Молодцы

    27.09.2025

  • Denissimo

    Только ЛОКО, только победа!

    27.09.2025

  • TokTram_

    Локо столько выигранных матчей вничью свёл, ну, хоть один ничейный выиграл теперь. Дважды повезло.

    27.09.2025

    • В «Акроне» заявили, что обратятся в ЭСК по матчу с «Ахматом»

    «Зенит» — «Оренбург»: Кассьерра и Ду Кейрос сыграют с первых минут, Соболев — в запасе
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости