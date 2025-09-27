«Локомотив» обыграл «Рубин» и прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ

«Локомотив» дома победил «Рубин» в матче 10-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Дмитрий Баринов. После удара полузащитника железнодорожников голкипер казанцев Евгений Ставер не сумел зафиксировать мяч и выронил его в ворота.

«Локомотив» (20 очков) прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на первое место в лиге. «Рубин» (15) остается седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо», а «Рубин» на своем поле примет «Крылья Советов». Оба матча пройдут 4 октября.