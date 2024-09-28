В «Акроне» рады первому голу Дзюбы за клуб

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов для «СЭ» прокомментировал победу команды в 10-м туре РПЛ над «Ростовом» (2:0) и первой гол нападающего Артема Дзюбы за клуб.

«Отличная игра команды, мы все очень рады победе при такой игре в исполнении ребят. Рады и за Жилсона Беншимола, и за Артема Дзюбу», — сказал Власов «СЭ».

«Акрона» после 10-го тура занимает промежуточное девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября. В этом сезоне 36-летний игрок провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.