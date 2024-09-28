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В 2017-м Дзюба и Карпин чуть не подрались в отеле. Теперь Артем забил «Ростову» первый гол за «Акрон»

Нападающий Дзюба забил первый мяч за тольяттинский «Акрон»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба радуется голу в ворота «Ростова».
Фото ФК «Акрон»
Нападающий ярко ворвался в сезон РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Акрон

Артем Дзюба забил первый мяч за «Акрон» в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), огорчив Валерия Карпина. У главного тренера дончан и футболиста давний конфликт, который начался еще в «Спартаке».

Как забил Дзюба

«Акрон» в 10-м туре РПЛ отправился на выезд к «Ростову» и начал матч очень бодро: на 32-й минуте тольяттинцы повели 2:0, а второй гол записал на свой счет Дзюба. Экс-форвард сборной России выловил в штрафной заброс Стефана Лончара, обработал мяч и с близкого расстояния вколотил его под перекладину.

«Акрон» стал седьмой командой, за которую Артем забивал в чемпионате страны. Нападающий оформил 230-й мяч в карьере и приблизился к Александру Кержакову в списке лучших российских бомбардиров — до повторения рекорда осталось три гола.

Напомним, форвард присоединился к «Акрону» уже по ходу сезона — дебютировал за команду в восьмом туре и в двух первым матчах чемпионата против «Химок» (3:0) и «Краснодара» (2:5) оформил три ассиста. В прошлом чемпионате Дзюба выступал за «Локомотив», но в весенней части выпал из обоймы и практически не получал игровую практику. Клуб из Тольятти подобрал Артема свободным агентом.

Гол Артема Дзюбы в матче «Ростов» — «Акрон».
Фото ФК «Акрон»

Что за конфликт с Карпиным

Первый мяч за «Ростов» получился символичным — Артем огорчил Валерия Карпина, с которым у него давний конфликт, начавшийся еще во время выступления футболиста за «Спартак». В 2009-м тренер отправил нападающего в аренду в «Томь» из-за инцидента в команде: существует версия, что Дзюба украл из раздевалки кошелек Владимира Быстрова с 23 тысячами рублей.

В 2013-м Карпин, тогда генеральный директор «Спартака», отправил футболиста в очередную аренду — в «Ростов». Валерий Георгиевич говорил, что Дзюба проиграл конкуренцию Юре Мовсисяну и Эммануэлю Эменике. Альтернативной причиной этого решения могла стать фраза про ушедшего из «Спартака» Унаи Эмери, которого форвард назвал «тренеришкой».

Артем Дзюба и&nbsp;Валерий Карпин. «Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы

Футболист же начал признавать недопонимание с Карпиным в медиа. «Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал: топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу», — говорил Дзюба.

Пика их конфликт достиг в 2017 году, когда Артем уже выступал за «Зенит». Мужчины столкнулись в московском отеле Ritz Carlton и едва не подрались. А в 2021 году Дзюба отказался от вызова Карпина в сборную России, хотя, по словам тренера, за несколько месяцев до этого они обсуждали положение форварда в сборной — он был готов играть.

Артем Дзюба в «Ростове».
Фото Виталий Тимкив

Дзюба провел в «Ростове» важный отрезок карьеры

Артем провел в «Ростове» сезон-2013/14 и вторую половину следующего чемпионата России. По-настоящему успешным стал первый приход: Дзюба заколотил 17 мячей в РПЛ и стал вторым бомбардиром чемпионата, на один гол отстав от Сейду Думбия из ЦСКА. В 2014-м он выиграл с командой Кубок России, забив в 1/4 финала и в полуфинале.

Летом 2015-го, после возвращения из второй аренды, у Дзюбы закончился контракт со «Спартаком», и он свободным агентом перешел в «Зенит» — в Санкт-Петербурге он провел самый результативный отрезок карьеры — 108 голов в 249 матчах во всех турнирах.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ростов
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