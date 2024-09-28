В 2017-м Дзюба и Карпин чуть не подрались в отеле. Теперь Артем забил «Ростову» первый гол за «Акрон»
Артем Дзюба забил первый мяч за «Акрон» в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), огорчив Валерия Карпина. У главного тренера дончан и футболиста давний конфликт, который начался еще в «Спартаке».
Как забил Дзюба
«Акрон» в 10-м туре РПЛ отправился на выезд к «Ростову» и начал матч очень бодро: на 32-й минуте тольяттинцы повели 2:0, а второй гол записал на свой счет Дзюба. Экс-форвард сборной России выловил в штрафной заброс Стефана Лончара, обработал мяч и с близкого расстояния вколотил его под перекладину.
«Акрон» стал седьмой командой, за которую Артем забивал в чемпионате страны. Нападающий оформил 230-й мяч в карьере и приблизился к Александру Кержакову в списке лучших российских бомбардиров — до повторения рекорда осталось три гола.
Напомним, форвард присоединился к «Акрону» уже по ходу сезона — дебютировал за команду в восьмом туре и в двух первым матчах чемпионата против «Химок» (3:0) и «Краснодара» (2:5) оформил три ассиста. В прошлом чемпионате Дзюба выступал за «Локомотив», но в весенней части выпал из обоймы и практически не получал игровую практику. Клуб из Тольятти подобрал Артема свободным агентом.
Что за конфликт с Карпиным
Первый мяч за «Ростов» получился символичным — Артем огорчил Валерия Карпина, с которым у него давний конфликт, начавшийся еще во время выступления футболиста за «Спартак». В 2009-м тренер отправил нападающего в аренду в «Томь» из-за инцидента в команде: существует версия, что Дзюба украл из раздевалки кошелек Владимира Быстрова с 23 тысячами рублей.
В 2013-м Карпин, тогда генеральный директор «Спартака», отправил футболиста в очередную аренду — в «Ростов». Валерий Георгиевич говорил, что Дзюба проиграл конкуренцию Юре Мовсисяну и Эммануэлю Эменике. Альтернативной причиной этого решения могла стать фраза про ушедшего из «Спартака» Унаи Эмери, которого форвард назвал «тренеришкой».
Футболист же начал признавать недопонимание с Карпиным в медиа. «Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал: топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: «Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу», — говорил Дзюба.
Пика их конфликт достиг в 2017 году, когда Артем уже выступал за «Зенит». Мужчины столкнулись в московском отеле Ritz Carlton и едва не подрались. А в 2021 году Дзюба отказался от вызова Карпина в сборную России, хотя, по словам тренера, за несколько месяцев до этого они обсуждали положение форварда в сборной — он был готов играть.
Дзюба провел в «Ростове» важный отрезок карьеры
Артем провел в «Ростове» сезон-2013/14 и вторую половину следующего чемпионата России. По-настоящему успешным стал первый приход: Дзюба заколотил 17 мячей в РПЛ и стал вторым бомбардиром чемпионата, на один гол отстав от Сейду Думбия из ЦСКА. В 2014-м он выиграл с командой Кубок России, забив в 1/4 финала и в полуфинале.
Летом 2015-го, после возвращения из второй аренды, у Дзюбы закончился контракт со «Спартаком», и он свободным агентом перешел в «Зенит» — в Санкт-Петербурге он провел самый результативный отрезок карьеры — 108 голов в 249 матчах во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
12
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1