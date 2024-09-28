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Сегодня, 22:55

Семак: «Может быть и хорошо, что проиграли, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

«Что значит это поражение? Сезон еще длинный, и сейчас мы на одно очко уступаем. Вся борьба впереди. Конечно, мы это понимаем. Сегодня мы проиграли. К сожалению, упустили первое место. Значит, дальше нужно работать, чтобы вернуться в лидеры. Кардинально ничего не изменилось. Может быть и хорошо, что проиграли, чтобы фон мнимой легкости побед улетучился, и мы продолжили работать так, как мы это обычно делаем», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Эдуард Сперцян, Нуралы Алип и&nbsp;Джон Кордоба. Трагедия Караваева — счастье Кордобы. «Краснодар» первым победил «Зенит» и взлетел на вершину

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Команда Сергея Семака с 23 очками — на третьей строчке.

Источник: ФК Зенит
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
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 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
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13
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