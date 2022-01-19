В «Ахмате» ответили на вопрос о возможном возвращении нападающего «Спартака» Мелкадзе

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что клуб не планирует возвращать нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе.

«Мелкадзе возвращать не планируем. Он игрок «Спартака». Работа по переходам идет не только в зимнее трансферное окно, но и в остальную часть года. Если мы найдем того, кто нас усилит, и договоримся, то какие-то трансферы возможны», — сказал Айдамиров «СЭ».

Большую часть текущего сезона Мелкадзе пропустил из-за травмы. Он принял участие в 4 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

24-летний футболист является воспитанником «Спартака». Ранее он на правах аренды выступал за «Тамбов», «Тосно» и «Ахмат».