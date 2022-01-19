В «Ахмате» рассказали о состоянии игроков, которые отсутствуют на сборе в Турции

Гендиректор «Ахмата» в разговоре с «СЭ» рассказал, как проходит восстановление отсутствующих игроков. Грозненцы проводят свой первый сбор в Турции с 12 по 24 января.

«Отсутствующие есть. Конате сейчас в сборной. Несколько игроков приболели, но у них не ковид. Поэтому они пропустили часть сборов. Но сейчас уже приступили к занятиям в общей группе. В целом же команда хорошо работает. Все проходит, как у остальных клубов», — сказал Айдамиров «СЭ» .

На своем первом сборе «Ахмат» проведет контрольные матчи с «Лехией», «Ллапи», «Шкупи» и «Факелом».

«Ахмат» с 27 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.