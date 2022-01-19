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Источник: «Зенит» близок к покупке молодого нападающего «Интернасьонала»

Роман Шишов
Корреспондент

«Зенит» близок к приобретению нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто, сообщает RMC Sport. Как отмечается, 20-летний бразилец рассматривается как замена Сердару Азмуну, который может уйти в «Лион».

В декабре сообщалось, что форвард «Интернасьонала» не горит желанием переходить в «Зенит», а переговоры между сторонами по трансферу, который оценивается в 15 миллионов евро, зашли в тупик.

При этом «Интернасьонал» хочет выручить при продаже игрока не менее 25 миллионов.

В минувшем сезоне Юри Альберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.

Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.

ФК Зенит
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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