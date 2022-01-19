Источник: «Зенит» близок к покупке молодого нападающего «Интернасьонала»

«Зенит» близок к приобретению нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто, сообщает RMC Sport. Как отмечается, 20-летний бразилец рассматривается как замена Сердару Азмуну, который может уйти в «Лион».

В декабре сообщалось, что ф орвард «Интернасьонала» не горит желанием переходить в «Зенит», а переговоры между сторонами по трансферу, который оценивается в 15 миллионов евро, зашли в тупик.

При этом «Интернасьонал» хочет выручить при продаже игрока не менее 25 миллионов.

В минувшем сезоне Юри Альберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.

Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.