«Локомотив» победил «Урарту» в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл «Урарту» в товарищеском матче — 2:0. Голы забили Дмитрий Воробьев и Илья Самошников.

Железнодорожники 15 февраля сыграют с московским «Динамо», 18-го числа — с «Уралом».

Во второй части сезона РПЛ «Локо» в гостях встретится с «Динамо» из Махачкалы 28 февраля.