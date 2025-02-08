Ларин заканчивает сотрудничество с «Крыльями Советов»

Как стало известно «СЭ», советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола, Николай Ларин, заканчивает сотрудничество с клубом.

Технически Ларин не был сотрудником клуба, но отвечал за подготовку молодых футболистов, курировал команды МФЛ и созданную при его непосредственном участии команду «Крылья Советов-2», а также собирался развивать исключительно самарских воспитанников.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Специалист работал в «Крыльях Советов» на должности советника руководителя клуба по вопросам молодежного футбола с 2023 года.