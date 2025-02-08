Metaratings: «Зенит» и «Брага» оформили переход Саласара

«Зенит» и «Брага» оформили сделку по переходу полузащитника Родриго Саласара, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Саласар выступает за «Брагу» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.