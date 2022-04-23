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«Урал» — «Уфа»: нападающий гостей Агаларов отыграл один мяч

Нападающий «Уфа» Агаларов забил 17-й мяч в РПЛ в матче с «Уралом»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Урал» встречается с «Уфой» в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена».

На 79-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий гостей Гамид Агаларов.

Таким образом, счет стал 2:1 в пользу «Урала».

Отметим, что гол в ворота екатеринбуржцев стал для Агаларова 17-м в нынешнем сезоне РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Уфа
Голы
Бикфалви, 25 (1:0), Мишкич, 53 (2:0), Агаларов, 80 (2:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Аугустыняк Железнов (Гаджимурадов, 78) Мишкич (Емельянов, 73) Подберезкин Шатов (Евсеев, 85) Бикфалви (Агеев, 85)
Уфа
Беленов Плиев Никитин Йокич Журавлев (Урунов, 46) Фищенко (Емельянов, 86) Кабутов Мрзляк (Иванов, 61) Камилов (Саплинов, 61) Агаларов Ортис (Касинтура, 46)
Предупреждения
Мишкич 13’, Подберезкин 57’, Емельянов 82’, Агеев 90+4’  -  Йокич 68’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Ермаков (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
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Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

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Гамид Агаларов
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ФК Уфа
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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7
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14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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