«Урал» — «Уфа»: нападающий гостей Агаларов отыграл один мяч
Нападающий «Уфа» Агаларов забил 17-й мяч в РПЛ в матче с «Уралом»
«Урал» встречается с «Уфой» в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена».
На 79-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий гостей Гамид Агаларов.
Таким образом, счет стал 2:1 в пользу «Урала».
Отметим, что гол в ворота екатеринбуржцев стал для Агаларова 17-м в нынешнем сезоне РПЛ.
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|
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|37-25
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|
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|25
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|
5
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|
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|
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|
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|7
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|
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|7
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|
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|10
|10
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|25
|
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|26
|5
|9
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|18-29
|24
|
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|26
|4
|10
|12
|24-37
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|Арсенал
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|6
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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