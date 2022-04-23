Нападающий «Уфа» Агаларов забил 17-й мяч в РПЛ в матче с «Уралом»

«Урал» встречается с «Уфой» в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена».

На 79-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий гостей Гамид Агаларов.

Таким образом, счет стал 2:1 в пользу «Урала».

Отметим, что гол в ворота екатеринбуржцев стал для Агаларова 17-м в нынешнем сезоне РПЛ.