Защитник АЕКа Дамьен Ле Таллек прибыл в Москву, чтобы встретиться с нападающим «Локомотива» Франсуа Камано.

— Почему ты в Москве?

— Я навещаю своего друга Камано. У нас нет игр на этой неделе, поэтому я прилетел в Москву.

— Что по поводу русского паспорта?

— У меня есть он.

— Ты можешь оказаться в сборной России?

— Нет, ФИФА отказала мне в этом.

— Расскажи, что думает Камано о «Локомотиве»?

— Ему очень нравится в «Локомотиве». Он хочется остаться в России, обо всем другом он расскажет вам сам. Думаю, что у него все будет хорошо.

— Что ты думаешь о «Локомотиве»?

— У железнодорожников выходит тяжелый сезон. Футбол в России уникален в этом году. В следующем сезоне ситуация может кардинально поменяться не только у «Локомотива», но и у остальных команд тоже. Многое зависит от легионеров.

Ле Таллек получил российское гражданство в 2020 году. За свою карьеру он выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию», «Нант», «Говерлу», «Мордовию» и «Црвену Звезду».