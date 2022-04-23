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Дамьен Ле Таллек — о «Локомотиве»: «У них тяжелый сезон. Футбол в России уникален в этом году»

Ле Таллек поделился мнением о «Локомотиве» в сезоне-2021/22
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Защитник АЕКа Дамьен Ле Таллек прибыл в Москву, чтобы встретиться с нападающим «Локомотива» Франсуа Камано.

— Почему ты в Москве?

— Я навещаю своего друга Камано. У нас нет игр на этой неделе, поэтому я прилетел в Москву.

— Что по поводу русского паспорта?

— У меня есть он.

— Ты можешь оказаться в сборной России?

— Нет, ФИФА отказала мне в этом.

— Расскажи, что думает Камано о «Локомотиве»?

— Ему очень нравится в «Локомотиве». Он хочется остаться в России, обо всем другом он расскажет вам сам. Думаю, что у него все будет хорошо.

— Что ты думаешь о «Локомотиве»?

— У железнодорожников выходит тяжелый сезон. Футбол в России уникален в этом году. В следующем сезоне ситуация может кардинально поменяться не только у «Локомотива», но и у остальных команд тоже. Многое зависит от легионеров.

Ле Таллек получил российское гражданство в 2020 году. За свою карьеру он выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию», «Нант», «Говерлу», «Мордовию» и «Црвену Звезду».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Дамьен Ле Таллек
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Монпелье
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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