Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:58

«Урал» проиграл «Родине» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Урал» проиграл «Родине» со счетом 0:1 в товарищеском матче на сборе в Дубае.

Единственный мяч на 6-й минуте встречи забил нападающий «Родины» Мухаммад Султонов.

Ранее «Урал» проиграл «Родине-2» в товарищеском матче на сборе в Дубае (ОАЭ) — 0:1. Единственный гол забил полузащитник московской команды Никита Трапицын.

ФК Родина
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Каммоци: «Если болельщики любят команду, то должны идти на стадион с Fan ID или без него»
Наингголан подписал контракт со СПАЛом до конца сезона
Нападающий «Торпедо» ушел на правах аренды в клуб из Израиля
Ондуа: «За «Ганновер» я пока не играю по независящим от меня причинам»
«Хапоэль» хочет приобрести Игнатьева у «Локомотива» в ближайшие два дня
Гайч прошел медосмотр и скоро подпишет контракт с «Вероной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент защитника «Краснодара» Алонсо заявил, что игрок планирует остаться в России

Романцев: «Зениту» надо постараться, чтобы упустить чемпионство»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости