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Сегодня, 16:46

Агент защитника «Краснодара» Алонсо заявил, что игрок планирует остаться в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо Диего Серрати рассказал, что футболист не планирует покидать Россию.

«Хуниор планирует продолжать играть в России. Ему нравится работать с Ивичем. Мыслей о приостановке контракта нет», — приводит слова Серрати Sport24.

Алонсо пока не провел ни одной игры за «Краснодар» — в марте российский клуб отдал футболиста в аренду «Атлетико Минейро».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-agent-zashchitnika-krasnodara-alonso-khunior-planiruyet-igrat-v-rossii-mysley-o-priostanovke-kontrakta-net
Хуниор Алонсо
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РПЛ
ФК Краснодар
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