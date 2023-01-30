Агент защитника «Краснодара» Алонсо заявил, что игрок планирует остаться в России

Агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо Диего Серрати рассказал, что футболист не планирует покидать Россию.

«Хуниор планирует продолжать играть в России. Ему нравится работать с Ивичем. Мыслей о приостановке контракта нет», — приводит слова Серрати Sport24.

Алонсо пока не провел ни одной игры за «Краснодар» — в марте российский клуб отдал футболиста в аренду «Атлетико Минейро».