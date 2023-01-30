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Сегодня, 17:00

Романцев: «Зениту» надо постараться, чтобы упустить чемпионство»

Романцев оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России
Александр Львов
Обозреватель
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Команда &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Зенит&quot;

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал в интервью «СЭ», что думает о шансах «Зенита» стать чемпионом России по итогам текущего сезона.

— Ничего не скажешь, мудро ответил бразилец. При таком составе у Семака, поставленной игре и отрыве в шесть очков надо очень постараться, чтобы упустить чемпионство. Это возможно только в случае осечек «Зенита» в матчах с соперниками, которых он обязан обыгрывать. А такое с ним случается.

В прошлом сезоне в играх с «Сочи» он умудрился потерять пять очков, причем три из них — дома. В этом вдруг развалился на своем поле с «Ахматом». В чем причина — в расхлябанности, недооценке соперника? Фанатам это без разницы — очки-то потеряны. Вот об этом я уже говорил — как о единственном шансе для «Спартака». Теперь о том же самом с тревогой говорит и Дуглас Сантос. Думаю, что в команде так думает не он один. Вот и получается, что бразилец невольно открыл секрет того, кто может помочь «Спартаку» обойти «Зенит». Но Абаскалю не стоит рассчитывать на возможные проколы чемпиона. Надо надеяться только на себя и на команду. А еще на болельщиков, которые верят в их победы.

Золото «Спартака» образца 1996 года напоминает, что невозможное возможно! Надо только очень захотеть.

Полностью интервью Романцева «СЭ» читайте здесь

Олег Романцев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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