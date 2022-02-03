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Сегодня, 22:29

Семак — о победном голе Алипа: «В этом моменте — прекрасно, но есть качество, над которым можно поработать»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал гол защитника Нуралы Алип, который принес команде победу над «Мидтьюлланном» (1:0) в товарищеском матче.

— В этом моменте — прекрасно. Он принес победу, забив очень красивый гол. Повторюсь, что на фоне нагрузок есть определенные замечания, есть качество, над которым можно поработать. К концу сбора определимся, как будем взаимодействовать.

— Вы имеете ввиду по Алипу?

— Да, именно по нему.

22-летний казахстанец является игроком «Кайрата» и находится на просмотре в команде из Санкт-Петербурга с 13 января.

В 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-02-03-sergey-semak-samoe-vazhnoe-chtoby-k-kontsu-sbora-vse-proveli-kak-minimum-po-dva-polnykh-matcha.htm
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
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Динамо

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И К Ж
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