Семак — о победном голе Алипа: «В этом моменте — прекрасно, но есть качество, над которым можно поработать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал гол защитника Нуралы Алип, который принес команде победу над «Мидтьюлланном» (1:0) в товарищеском матче.

— В этом моменте — прекрасно. Он принес победу, забив очень красивый гол. Повторюсь, что на фоне нагрузок есть определенные замечания, есть качество, над которым можно поработать. К концу сбора определимся, как будем взаимодействовать.

— Вы имеете ввиду по Алипу?

— Да, именно по нему.

22-летний казахстанец является игроком «Кайрата» и находится на просмотре в команде из Санкт-Петербурга с 13 января.

В 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.