«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

«Ростов» дома победил махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче — 2:1.

У хозяев забили Кирилл Щетинин и Егор Голенков. Единственный гол гостей на счету Кирилла Зиновича.

В первом туре чемпионата России-2025/26 «Ростов» сыграет на выезде с «Зенитом» (20 июля), а махачкалинское «Динамо» встретится в гостях со «Спартаком» (19 июля).