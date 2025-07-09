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9 июля 2025, 19:57

В ЦСКА объяснили задержку с подписанием Матеуса Алвеса

Матеус Алвес.
Фото Getty Images

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил задержку с трансфером полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса.

Во вторник, 8 июля агент футболиста Лекка Де Камарго заявлял, что футболист должен будет заключить контракт 9 июля. Позднее агент сообщил, что подписание соглашения произойдет в понедельник, поскольку гендиректор и президент ЦСКА сейчас не в Москве.

«Думаю, что агент игрока не совсем разбирается (и не должен) в клубных структурах и процессах. Но в рамках уже данного комментария считаем важным подчеркнуть: никаких сложностей и временных заминок у нас нет. Более того, со стороны ЦСКА документы подписаны и отправлены. Ждём подписей со стороны бразильских коллег, и трансфер будет объявлен. И, надеемся, что не на следующей неделе, а в самое ближайшее время. Игрок уже в Новогорске, всё хорошо. Успел уже даже поменять выбранный ранее номер. Но об этом чуть позже», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

5 июля сообщалось, что футболист прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

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Матеус Алвес
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
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 1 1 0
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 2 1 0
Максим Савельев
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