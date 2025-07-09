В ЦСКА объяснили задержку с подписанием Матеуса Алвеса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил задержку с трансфером полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса.

Во вторник, 8 июля агент футболиста Лекка Де Камарго заявлял, что футболист должен будет заключить контракт 9 июля. Позднее агент сообщил, что подписание соглашения произойдет в понедельник, поскольку гендиректор и президент ЦСКА сейчас не в Москве.

«Думаю, что агент игрока не совсем разбирается (и не должен) в клубных структурах и процессах. Но в рамках уже данного комментария считаем важным подчеркнуть: никаких сложностей и временных заминок у нас нет. Более того, со стороны ЦСКА документы подписаны и отправлены. Ждём подписей со стороны бразильских коллег, и трансфер будет объявлен. И, надеемся, что не на следующей неделе, а в самое ближайшее время. Игрок уже в Новогорске, всё хорошо. Успел уже даже поменять выбранный ранее номер. Но об этом чуть позже», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

5 июля сообщалось, что футболист прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.