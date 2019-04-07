"Урал" - "Енисей": гости удвоили преимущество благодаря голу Зотова

"Енисей" удвоил преимущество в матче 22-го тура премьер-лиги против "Урала". На 63-й минуте отличился полузащитник Александр Зотов, забивший гол ударом в девятку из-за пределов штрафной. Результативный пас на счету защитника Олега Данченко.

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