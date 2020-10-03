Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе красно-синих впервые с матча 7-го против «Спартака» (3:1) с первых минут появится нападающий Федор Чалов. У «Урала» в воротах выйдет вратарь Илья Помазун, арендованный у армейцев на сезон-2020/21.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Аугустыняк, Гусейнов, Караев.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Дзагоев, Сигурдссон, Шкурин, Гайч, Эджуке.