«Урал» — ЦСКА: Чалов — в старте впервые с матча против «Спартака», у Помазуна — первый матч против армейцев
15:22
Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе красно-синих впервые с матча 7-го против «Спартака» (3:1) с первых минут появится нападающий Федор Чалов. У «Урала» в воротах выйдет вратарь Илья Помазун, арендованный у армейцев на сезон-2020/21.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.
Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Аугустыняк, Гусейнов, Караев.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Дзагоев, Сигурдссон, Шкурин, Гайч, Эджуке.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи