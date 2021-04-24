«Урал» — «Амхат»: все голы матча 27-го тура РПЛ
«Урал» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
Гости открыли счет в игре на 19-й минуте после удара Лечи Садулаева.
?? Гол Лечи Садулаева в ворота «Урала».#УралАхмат #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/lH8RdemLNo— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Хозяева спаслись уже во втором тайме, на 58-й минуте Рафалу Аугустыняку удался точный удар.
?? Мощный результативный удар Рафала Августиняка.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 24, 2021
Смотрите встречу #УралАхмат в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕР!https://t.co/XvvUKRGoNw
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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