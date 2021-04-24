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«Урал» — «Амхат»: все голы матча 27-го тура РПЛ

15:55
«Урал» — «Амхат» — 1:1. Фото ФК «Урал»
«Урал» — «Амхат» — 1:1. Фото ФК «Урал»
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«Урал» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Гости открыли счет в игре на 19-й минуте после удара Лечи Садулаева.

Хозяева спаслись уже во втором тайме, на 58-й минуте Рафалу Аугустыняку удался точный удар.

Урал — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры