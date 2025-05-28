В «Химках» опровергли информацию о банкротстве клуба

В пресс-службе «Химок» опровергли появившуюся в Telegram-каналах информацию о банкротстве клуба.

«Клуб такой информацией не располагает», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее в среду стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.