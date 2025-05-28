«Урал» — «Ахмат»: онлайн-трансляция стыкового матча РПЛ и ФНЛ

«Урал» и «Ахмат» встречаются в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в среду, 28 мая. Игра в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» начинается в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча. Отслеживать ключевые события и результат игры «Урал» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».

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Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

28 мая 2025, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Соперники во всех турнирах играли между собой 28 раз: 11 побед у «Ахмата», семь — у «Урала» и еще 10 матчей завершились вничью. Разность мячей 34-30 в пользу грозненцев.

Ответная игра «Ахмата» и «Урала» состоится в субботу, 31 мая, на «Ахмат Арене» в Грозном (начало в 19.30 мск).