«Рубин» продлил контракт с 38-летним Олегом Ивановым

«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Олегом Ивановым.

Новое соглашение с 38-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года.

Иванов выступает за «Рубин» с 2022 года. В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя результативными передачами. В августе полузащитнику исполнится 39 лет.

«Рубин» набрал 45 очков и завершил сезон на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.