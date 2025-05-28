«Урал» — «Ахмат» : Мелкадзе открыл счет

«Ахмат» вышел вперед в стыковом матче за право на участие в сезоне-2025/26 РПЛ против «Урала» — 1:0.

На 21-й минуте гол забил форвард Георгий Мелкадзе.