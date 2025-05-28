Рахманович может продлить контракт с «Крыльями Советов» на год

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, Срджан Еремич, рассказал «СЭ» о переговорах с клубом по продлению контракта.

«У нас есть диалог с клубом, но пока определенности нет. Посмотрим, как он закончится. Думаю, это связано с новым тренером. Пока конкретики нет. Понятно, что если бы Осинькин остался, Рахманович бы ушел. Думаю, продолжим [сотрудничество] еще на один год. Но не будем торопиться, посмотрим», — сказал Еремич «СЭ

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего игрока в 2 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.