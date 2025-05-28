«Локомотив» ищет новые клубы для Мампасси, Раконьяца и ряда игроков

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не заинтересован в услугах ряда футболистов, минувший сезон проведших на правах аренды в других командах.

В этот список вошли: Марко Раконьяц («Диошдьер», Венгрия), Марк Мампасси («Кортрейк», Бельгия), Николай Титков («Балтика»), Михаил Щетинин («Факел»), Тимофей Митров («Шинник»), Андрей Никитин («Нефтехимик»).

Московский клуб намерен трудоустроить игроков путем продажи или новой аренды.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.