Управляющий директор «Спартака»: «Нужно бороться за второе место»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков 11 апреля во время общения с журналистами рассказал о задачах команды на остаток сезона.

— Не так много времени до конца чемпионата. Все? «Зенит» — чемпион? Или у «Спартака» есть шанс?

— Мы всегда стараемся быть на высоте. Наверное, сегодня мы могли победить. Хотели, но не получилось. Оценивая реальны шансы, нужно бороться за второе место.

— Такая задача значит стоит?

— Она изначально такая была, не ниже второго места. Пока мы в работе, в тех границах, которые себе определили. Пока эта задача реально выполнима. А про первое место не хочу говорить, это немного в другой плоскости. Нужно реально оценивать силы. Будем стараться остальные матчи выигрывать.

По тренеру не буду комментировать ничего. Все как говорил, так и осталось. Сегодняшнее посещение Рангика нами не организованно никак — это точно. И с нашими интересами не связано.

После 25 туров «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Зенит», у которого 54 очки, третий «Локомотив» с 46 очками.