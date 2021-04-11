Президент «Урала» считает ничью в матче с «Динамо» закономерным результатом

Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:2) назвал результат встречи закономерным.

«Если бы нам сказали заранее, что мы сыграем вничью с «Динамо», может быть, и согласились бы, когда же сама игра прошла, то небольшой осадочек остался, — цитирует ТАСС Иванова. — Могли выиграть сегодня, играли во втором тайме в большинстве, моменты хорошие у нас были. Футболисты «Динамо» тоже молодцы, в меньшинстве создали гол и вышли вперед. Результат матча считаю закономерным, нам хотелось бы чуть больше, чем получить одно очко».

Иванов отметил, что в клубе очень довольны игрой нападающего Павла Погребняка, который отметился дублем. «Никого из нашей команды выделять не буду, потому что вся команда играла, вся команда сражалась, ошибалась, забивала голы и добивалась результата. Сегодня на поле была команда, — подчеркнул Иванов. — Паша — молодец, сделал свою работу нападающего. Мы очень довольны его игрой, а так выделять никого не буду».

«Урал» с 30 очками после 25 игр занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.