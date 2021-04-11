Управляющий директор «Спартака» рассказал, что клуб отказался платить выкуп после слива финансовых документов

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков 11 апреля во время общения с журналистами рассказал, что клуб отказался платить выкуп после слива финансовых документов.

— Обычно жулики требуют денег. У вас не требовали?

— Они не требовали, они предложили выкуп.

— То есть до того, как они опубликовали они попросили деньги?

— Нет. На самом деле, когда они выложили переписку, они попросили купить ее. Мы не считаем необходимым реагировать на это. Негативной информации, дискредитирующей «Спартак», мы там не видим. Да, есть информация, которая раскрывает определенные моменты, но не более того.

— Вы будете обращаться в правоохранительные органы?

— Это уже наш вопрос, у нас есть возможности для этого. Может, обратимся, но сейчас в этом нет необходимости. Сейчас мы соберем более детальную техническую информацию. И потом мы уже поймем стоит или не стоит обращаться в правоохранительные органы. Нам ничего не мешает сделать заявление, но это не потому, что мы чего-то боимся. А потому что мы хотим защитить персональные данные и тайну личной переписки, которые охраняются законом Российской Федерации.

8 апреля Telegram-канал BlackMirror опубликовал финансовые документы «Спартака», рассказав детали внутренней деятельности клуба.