Умяров — после победы «Спартака» над ЦСКА: «С чего мы должны были закончить бороться за чемпионство?»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

— Главное — победа. Было единение команды и болельщиков. Это помогло добыть три очка. Отмена пенальти? Карасев сказал, что защитник коснулся мяча.

— Борьба за чемпионство? С чего мы должны были закончить бороться? В том сезоне отыграли 11 очков. Все возможно, — сказал Умяров.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.